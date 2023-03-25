Ольга Бузова сделала шаг к примирению с младшей сестрой

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что соскучилась по младшей сестре Анне и мечтает о теплой встрече. В день рождения матери звезда опубликовала фото женской части ее семьи. Кадр был сделан в родном городе знаменитости, в Петербурге.

Уже несколько лет Ольга и Анна практически не общаются. Их сестринская любовь, по оценкам экспертов светских хроник, была крепка примерно до 2019 года. Они во всем друг друга поддерживали, отмечали вместе праздники. Однажды один из них и положил конец их близости. После совместного путешествия на горнолыжный курорт в честь дня рождения старшей Бузовой, родственницы возвращались домой в разных салонах самолета.

Когда-то Ольга и Анна Бузовы были очен близки и проводили много времени вместе. Фото: Instagram* / buzova86

По разным неподтвержденным версиям, причиной конфликта стали деньги, соперничество за благосклонность мужчины или даже пристрастие Ольги к алкоголю и соответствующее поведение. Так или иначе, лишь когда у Анны случился инсульт, сестра сразу бросилась на помощь. Но со временем все стало снова на круги своя. Младшая Бузова однажды публично уличила во лжи старшую, которая заявила, что купила сестре квартиру. Поющая телеведущая, очевидно, несмотря на все обиды, скучает по мирному времени.

«Женская сила. Вот бы повторить. Я, бабушка, мама и сестренка», — подписала Бузова семейное фото.

Жест певицы, видимо, тронул сестру. Анна отреагировала на пост и заверила, что встреча непременно состоится. Девушки прославились благодаря реалити-шоу «Дом-2». Младшая на проекте не задержалась, а старшая со временем стала его ведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольгу Бузову затравили фолловеры за очередные перемены во внешности. Последние фото звезды в личном блоге обрушили на нее тонны критики.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.