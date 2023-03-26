«Пробивают любую броню»: чем Россия может ответить на снаряды с обедненным ураном

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 622

Военный эксперт Литовкин: Россия может применить снаряды с вольфрамом в ответ на боеприпасы с обедненным ураном

Фото, видео: www.globallookpress.com / SuperStock; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У страны есть сотни тысяч таких боеприпасов, которые пока не применяются. В чем их преимущество?

России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, который западные «партнеры» планируют поставлять Киеву для продолжения провокаций. Политолог Виктор Литовкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, что РФ может начать применять боеприпасы с вольфрамом, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользуются урановыми снарядами.

По словам политолога, боеприпасы с вольфрамом предназначены для танков и могут пробивать броню любой толщины. Однако, в отличие от зарубежных снарядов с обедненным ураном, они не заражают экологию и не оставляют после себя радиационной пыли.

«Это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового. Тем более вольфрама у них нет, так как вольфрам — редкоземельный металл. А мы ставим в сердечник вольфрам. Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность», — объяснил Виктор Литовкин.

Такое воздействие на экологию, по словам политолога, может привести к онкозаболеваниям у людей, заразить радиацией растения и животных. И радиационная пыль останется на местности очень надолго, подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Киеву отправляют урановые снаряды.

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