Российские средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ
На донецком направлении были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также сообщается, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области и поразили в общей сложности 93 подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.
Кроме того, подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы украинских войск неподалеку от населенного пункта Марьинка на донецком направлении. Там было также уничтожено несколько бронеавтомобилей Kirpi и Hummer.
Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО RM-70 производства Чехословакии. Боевая машина была поражена высокоточным барражирующим боеприпасом на авдеевском направлении.
Ранее 5-tv.ru рассказал о подвигах сержанта Евгения Коротких и лейтенанта Дмитрия Курского, которые сорвали планы ВСУ по наступлению.
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