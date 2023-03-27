Российские средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 79

На донецком направлении были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области и поразили в общей сложности 93 подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.

Кроме того, подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы украинских войск неподалеку от населенного пункта Марьинка на донецком направлении. Там было также уничтожено несколько бронеавтомобилей Kirpi и Hummer.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО RM-70 производства Чехословакии. Боевая машина была поражена высокоточным барражирующим боеприпасом на авдеевском направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подвигах сержанта Евгения Коротких и лейтенанта Дмитрия Курского, которые сорвали планы ВСУ по наступлению.

Тема:
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