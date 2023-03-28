Прямой наводкой: российские артиллеристы разносят украинских диверсантов

Чтобы исключить подобные обстрелы, российские военные всеми силами стараются отодвинуть позиции боевиков как можно дальше от мирных городов и поселков. Противник пытается сопротивляться, направляя навстречу группы диверсантов. Однако российская артиллерия настороже и всегда готова ответить плотным огнем. В этом убедился Александр Сафиулин.

Безопасность прежде всего. Артиллерия ВСУ на этом направлении достает везде. Атаки случаются довольно часто. К возможным прорывам также готовы. Все подразделения на местности.

«Вошли во взаимодействие с подразделениями смежными, наладили взаимодействие и у каждого есть свой сектор, зона ответственности, в случае занятия круговой обороны, если противник пойдет в контрнаступление», — боец батальона «Восток» с позывным «Север».

И пока на одном направлении рыли новые укрепления, на линии соприкосновения началось движение. Украинская ДРГ пошла в атаку. Выезжаем на позиции смежного подразделения, чтобы уже с помощью артиллерии отбить наступление.

Там уже во всю кипит работа. Бойцы готовят орудие к стрельбе. На месте готовы корректировать огонь, противник в прямой видимости.

Когда группа солдат ВСУ остановлена, работать начинают уже с корректировкой. И вот, наконец, зафиксировано очередное точное попадание, атака отбита.

Противник пытался подойти к позициям, выйти встык позиций, используя лесополосы и складки местности, подобраться и зайти во фланг.

Но движение было быстро замечено. Такие атаки именно в «стыки» между позициями разных подразделений происходят чаще всего. Тактика известная. ВСУ в первую очередь надеются на отсутствие слаженности и связи, но как мы убедились лично, на этом направлении у всех прямой контакт. Врага уничтожают сообща.