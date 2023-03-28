Приют в Подмосковье уходит под воду: в столичном регионе начались паводки

Эфирная новость 50

Весенние паводки добрались до столичного региона

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Зоозащитники попросили жителей Московской области забрать собак из сооружений, которые постепенно погружается в талую воду.

В Подмосковье волонтеры спасают от паводка собак. Местный приют уходит под воду. Зоозащитники обращаются за помощью к неравнодушным людям, чтобы животных забрали. В столичном регионе затоплено уже больше двух десятков муниципалитетов. Несколько населенных пунктов отрезало водой.

Не лучше обстоят дела в соседней Калужской области. Под Обнинском большая вода добралась до дач. Некоторые дома чуть ли не полностью скрылись в потоках.

В Удмуртии сейчас восстанавливают дорогу. Из-за паводка на федеральной трассе образовался огромный провал. Движение перекрыли на несколько дней, пока идет ремонт.

В Новгородской области отрезанными от «большой земли» оказались несколько поселков — там затопило мосты и дороги. Передвигаться можно только на лодках.

В Оренбургской области под воду уходит целый дачный поселок. Резкое потепление и дожди привели к паводкам в 18 российских регионах.

Тема:
Погода
27 мар
Портал открылся: в небе над Москвой появилось черное кольцо
27 мар
Вода хлынула в дома: как развивается ситуация с паводками в регионах России
27 мар
Плавают обломки и мусор: на юго-восток Турции обрушились новые ливни
27 мар
Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе
26 мар
«Ливни века» накроют Москву в ближайшее время
23 мар
Только начинается: в Гидрометцентре дали оценку ситуации с половодьем в России
22 мар
Регионы РФ под водой: когда прогнозируется пик весенних паводков
22 мар
«Все в воде»: какие регионы России перенимают эстафету весеннего половодья
21 мар
Поверхность реки в Австралии покрылась миллионами погибших рыб
21 мар
Петербург почти побил температурный рекорд 33-летней давности
+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Не по плану: шокирующие подробности смерти студентки медвуза из-за «капельниц красоты»
11:51
Борьба продолжается: пауза в судебной реформе в Израиле не остановила беспорядки
11:36
Задержана любовница покойного Пьера Нарцисса, ей грозит 11 лет лишения свободы
11:34
Психолог назвала пять мыслей, которые мешают жить после 30 лет
11:17
Бедность до веку: богатейший ухажер Ханде Эрчел повел актрису на рыбалку
11:13
Пушилин сообщил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Тайная связь: когда любовь к кумиру может быть признаком психического расстройства
«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео