«Абсолютно спалились»: Захарова уличила США и ФРГ во лжи насчет подрывов СП

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Захарова уличила США и ФРГ во вбросе лжи о взрывах на «Северных потоках»

«Абсолютно спалились»: Захарова уличила США и ФРГ во лжи насчет подрывов СП

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Если заставить журналистов писать неправду, то можно спокойно уходить от неприятных вопросов. Вероятно, именно такой метод у немецких и американских политиков.

Вашингтон и Берлин сами раскрыли факт намеренного распространения фейков по поводу взрывов на «Северных потоках», когда единовременно «вбросили» одинаковые версии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», — сообщила дипломат в эфире программы на федеральном канале.

Захарова отметила, что Германия и США хотели разбавить инфоповод ложной информацией, о которой должны были писать представители СМИ. Такой ход отвлек бы журналиста Сеймура Херша от расследования диверсий.

По словам дипломата, именно после возникновения подобных вбросов на страницах ряда западных изданий высокопоставленные лица Штатов и ФРГ смогли не отвечать на вопросы о случившемся на газопроводах.

К слову, Москва имеет право поднять вопрос о возмещении ущерба, причиненного подрывом «Северных потоков». Об этом заявил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, после публикации расследования Херша российская сторона предложила провести международное расследование, однако коллективный Запад всеми силами пытается этого не допустить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам СП.

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