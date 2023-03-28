Ледяные взрывы: как ледоколы расчищают реки в регионах России перед паводками
Ледоколы расчищают реки в регионах РФ для защиты мостов от паводков
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Hendricks
Эта мера крайне необходима, ведь, например, в Красноярском крае прогнозируют резкое потепление — до плюс 20 градусов.
Ледокол курсирует в районе Красноярской ГРЭС-2, чтобы защитить район от паводка. Всего планируют расчистить 40 километров русла рек. В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение из-за аномального потепления. Уже завтра, 29 марта, там прогнозируют резкий подъем температуры: плюс 15-20 градусов.
А в Свердловской области зимний панцирь на реках взрывают. Работы проводят рядом с мостами, чтобы ледоход не снес опоры. Местных жителей заранее предупреждают, что включают сирены.
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