В МИД РФ назвали истинные цели спецоперации в Донбассе
Лавров: РФ проводит спецоперацию для защиты русскоязычных людей, которых угнетает Украина
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Россия проводит специальную военную операцию с конкретной миссией, о которой многие недружественные страны якобы не знают или предпочитают забыть.
Главная цель специальной военной операции, которую проводит Россия, заключается в защите русских и русскоязычных граждан, которые подвергаются притеснению со стороны киевского режима. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что страна прекрасно знает, за что она борется.
По словам Лаврова, русских людей на Украине угнетали и открыто угрожали им вопреки всем международным нормам.
«И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти», — отметил Сергей Лавров.
Все пункты декларации о независимости Украины, по словам министра, отданы «на растерзание неонацистам». В документе Киев выражает заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями. Но киевский режим противоречит своей же декларации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров назвал передачу Киеву снарядов с обедненным ураном шагом к эскалации.
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