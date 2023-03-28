Весна уходит: в России снова похолодает

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Вильфанд: ожидаются морозы и непогода

Весна уходит: в России снова похолодает

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Тема:
Погода

Зима пока не хочет отступать. Каких еще сюрпризов нам ждать от погоды?

Настоящая весна пришла в российские регионы, но ненадолго. Уже до конца этой рабочей недели в некоторых частях нашей страны значительно похолодает. Об этом URA.RU сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде и Новом Уренгое столбики термометра опустят аж до минус 25 градусов.

«В ближайшие два дня понизится температура и на юге европейской России. Примерно на 7—8 градусов в Краснодарском крае, Крыму. В Сочи тоже очень резко понизится температура на 7—8 градусов», — рассказал Вильфанд.

Уже к вечеру 29 марта в Москве температура понизится ночью до плюс четырех градусов, в следующую ночь — вообще ноль градусов, а 31 марта значения опустятся до минус пяти градусов.

Тем не менее, по его словам, погода на европейской территории России возвращается к норме, так как изначально все-таки немного опережала свое развитие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители российских регионов вернулись в зиму.

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