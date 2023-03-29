TikTok помешал Норвегии производить боеприпасы для Украины: «Это все котики»

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Рита Миронова
Рита Миронова 46

Производству боеприпасов для Украины в Норвегии мешает дата-центр TikTok

TikTok помешал Норвегии производить боеприпасы для Украины: «Это все котики»

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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Тема:
Спецоперация

Видеохостинг лишил оружейный завод необходимой электроэнергии. Что произошло?

TikTok мешает производить оружие для постановок на Украину. Норвежская компания Nammo заявила, что китайский видеохостинг ограничивает электроэнергию в регионе, начиная ее монополизировать. Об этом пишет The Guardian.

«Мы обеспокоены, потому что видим, что хранение видеозаписей с котиками ставит под угрозу наш будущий рост», — заявил директор оружейного завода Мортен Брандтцег.

Все дело в том, что TikTok решил построить новый дата-центр, который забирает слишком много электроэнергии. Для расширения производства оружейного завода просто не хватает мощностей. В то же время спрос Украины на оружие увеличился в 15 раз после начала спецоперации.

По словам директора завода, киевский режим столкнулся с нехваткой боеприпасов. В связи с этим Европейскому союзу необходимо вложить в новые оружейные заводы минимум по два миллиарда евро, но в то же время с поставленными задачами не может справиться уже существующий норвежский завод.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша и Чехия зарабатывают астрономические суммы на помощи Украине.

Тема:
Спецоперация
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