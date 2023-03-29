TikTok помешал Норвегии производить боеприпасы для Украины: «Это все котики»
Производству боеприпасов для Украины в Норвегии мешает дата-центр TikTok
Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett
Видеохостинг лишил оружейный завод необходимой электроэнергии. Что произошло?
TikTok мешает производить оружие для постановок на Украину. Норвежская компания Nammo заявила, что китайский видеохостинг ограничивает электроэнергию в регионе, начиная ее монополизировать. Об этом пишет The Guardian.
«Мы обеспокоены, потому что видим, что хранение видеозаписей с котиками ставит под угрозу наш будущий рост», — заявил директор оружейного завода Мортен Брандтцег.
Все дело в том, что TikTok решил построить новый дата-центр, который забирает слишком много электроэнергии. Для расширения производства оружейного завода просто не хватает мощностей. В то же время спрос Украины на оружие увеличился в 15 раз после начала спецоперации.
По словам директора завода, киевский режим столкнулся с нехваткой боеприпасов. В связи с этим Европейскому союзу необходимо вложить в новые оружейные заводы минимум по два миллиарда евро, но в то же время с поставленными задачами не может справиться уже существующий норвежский завод.
Ранее 5-tv.ru писал, что Польша и Чехия зарабатывают астрономические суммы на помощи Украине.
- 29 мар
- Появились кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного
- 29 мар
- Дали порулить: глава Минобороны Украины прокатился на БМП Marder
- 29 мар
- Сенатор Климов сравнил украинский кризис с войной во Вьетнаме
- 29 мар
- HIMARS не стала проблемой: что сейчас происходит в зоне СВО на Украине
- 29 мар
- «Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
- 29 мар
- Отключалась шесть раз: глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС
- 29 мар
- В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о поражении в Артемовске
- 29 мар
- «Бахмутская мясорубка»: военный эксперт озвучил реальные потери ВСУ в Артемовске
- 29 мар
- «В каком ты окопе?» — Пореченков призвал артистов высказать позицию по СВО
- 29 мар
- Патрушев заявил об участии около 50 стран в конфликте на стороне Киева
Читайте также
93%
0.39 83.49
0.71
Нашли ошибку?