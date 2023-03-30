Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?
Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Зачем украинские боевики устраивают странные провокации?
Украинские боевики выбрали новую тактику боя на луганском направлении, сделав акцент на провокацию российских военных. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
По его словам, действуют ВСУ следующим образом: подбираются к позициям ВС России, намеренно попадают в зону видимости, чтобы по ним открыли огонь. Но как только до этого доходит дело, они убегают в укрытие.
Марочко уверен, что так украинская армия добивается того, чтобы российские силы увеличили расход боеприпасов вхолостую. При этом свои военные ресурсы стараются экономить по максимуму.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов.
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