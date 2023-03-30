Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 523

Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении

Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Зачем украинские боевики устраивают странные провокации?

Украинские боевики выбрали новую тактику боя на луганском направлении, сделав акцент на провокацию российских военных. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

По его словам, действуют ВСУ следующим образом: подбираются к позициям ВС России, намеренно попадают в зону видимости, чтобы по ним открыли огонь. Но как только до этого доходит дело, они убегают в укрытие.

Марочко уверен, что так украинская армия добивается того, чтобы российские силы увеличили расход боеприпасов вхолостую. При этом свои военные ресурсы стараются экономить по максимуму.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов.

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