Австрийские парламентарии демонстративно покинули заседание при виде Зеленского
У здания законодательного органа в эти минуты было тоже неспокойно — противники украинского лидера устроили гражданский митинг.
Фото: REUTERS / Lisa Leutner
Австрийские законодатели устроили бойкот прямо в зале парламента, увидев президента Украины Владимира Зеленского. Протестом на его персону отреагировали представители оппозиционной Право-националистической партии свободы (FPÖ). Как только во время заседания началась прямая трансляция выступления Зеленского от 30 марта, они демонстративно покинули зал. А после себя оставили таблички с лозунгами занять нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, рассказывает издание Der Standard.
За пределами законодательного органа тоже было неспокойно. Толпа противников украинского лидера собралась на улице возле здания парламента в Вене. Участники митинга настаивали на нейтралитете страны, а также призывали решать его дипломатическим способом.
Днем ранее, 29 марта, экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила о том, что антироссийские санкции подрывают авторитет в первую очередь их инициаторов. При этом на Москву введенные рестрикции не оказали никакого влияния, добавила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Конгрессе США выясняли судьбу средств для помощи Украине.
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