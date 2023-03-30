Австрийские парламентарии демонстративно покинули заседание при виде Зеленского

Австрийские законодатели устроили бойкот прямо в зале парламента, увидев президента Украины Владимира Зеленского. Протестом на его персону отреагировали представители оппозиционной Право-националистической партии свободы (FPÖ). Как только во время заседания началась прямая трансляция выступления Зеленского от 30 марта, они демонстративно покинули зал. А после себя оставили таблички с лозунгами занять нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, рассказывает издание Der Standard.

За пределами законодательного органа тоже было неспокойно. Толпа противников украинского лидера собралась на улице возле здания парламента в Вене. Участники митинга настаивали на нейтралитете страны, а также призывали решать его дипломатическим способом.

Днем ранее, 29 марта, экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила о том, что антироссийские санкции подрывают авторитет в первую очередь их инициаторов. При этом на Москву введенные рестрикции не оказали никакого влияния, добавила она.

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