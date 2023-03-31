Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом

В области развернулась масштабная спасательная операция. Среди оказавшихся в плену стихии есть женщины и дети.

Вся страна сейчас замиранием сердца следит за спасательной операцией, которая развернулась на Кольском полуострове за Полярным кругом. Десятки туристов уже сутки буквально находятся в снежном плену по пути к знаменитой деревне Териберка. Ночь они провели посреди арктической тундры. Эвакуация началась сегодня утром, 30 марта, но продвигается пока с трудом. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров расскажет детали.

Сильный ветер со снегом буквально сбивает с ног. Люди прячутся в машинах. Сплошная белая стена — это все, что видят перед собой водители на трассе Мурманск — Териберка. Кто-то из водителей даже ночевал на этой трассе. Снега намело по крышу автомобиля. Застряли несколько десятков машин.

«Попытались выехать по закрытой дороге, но проехали, наверное, километров 15, от силы 20. Начало все мести очень сильно. Заметает практически моментально — метр снега намело буквально за полчаса», — рассказал турист Олег.

Пока одни пытаются откопаться сами, другие ждут помощь.

«Стоим, ждем спасателей. Не знаю, чего. Ждем. Помогите нам», — попросила женщина.

Техника подоспела, но тяжелый вездеход быстро завяз в снегу. Тоже ждет подмоги.

«Машину, которая шла к нам навстречу, в попутном направлении снесло», — поделился застрявший водитель.

Как вытаскивали вездеход – отдельная операция по спасению. Предварительно откопав его ковшом, вытащил экскаватор.

У водителей на исходе не только терпение, но и топливо в баках. И это страшнее всего. А добраться к терпящим бедствие можно разве что на снегоходах. На них спасатели и везут самое необходимое.

«Ребята на снегоходах подъехали. Помогли топливом заправить машину», — рассказал мужчина.

Продукты питания и воду тоже важно доставить максимально быстро. Среди застрявших в снежной буре есть женщины и дети. Их в первую очередь эвакуируют в ближайшие пункты обогрева.

Сейчас вопрос не только в том, как быстрее вызволить оставшихся водителей из этого плена, но и в том, почему они оказались на закрытой трассе.

«Подрядными организациями и администрацией Кольского района граждане обеспечиваются пунктами обогрева, питанием и топливом. Расчистку дорожного полотна осуществляют восемь единиц техники. Стоит отметить, что МЧС и ГИБДД заблаговременно информировали население о перекрытии данной дороги», — рассказал старший оперативной группы ГУ МЧС по Мурманской области.

И действительно, предупреждение, что дорога закрыта, было. Это нам подтвердили автомобилисты. Но некоторые услышали его прямо в пути, когда разворачиваться было уже поздно.

«Они не успели даже доехать, потому что предупредили за 20 минут до закрытия дороги», — рассказал один из водителей.

Тяжелая техника продолжает работать, но вот когда эта колонна сможет двинуться вперед, зависит еще и от погоды.