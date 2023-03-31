Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
ГИБДД: движение по трассе «Дон» восстановлено в обоих направлениях
Фото, видео: © РИА Новости Романенко Эрик; 5-tv.ru
Из-за чего образовалась масштабная пробка, в которой люди стояли по 14 часов?
Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено в обоих направлениях. Об этом сообщает командир Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Борис Хандов.
По его словам, на участке с 905-й по 944-й километр транспорт движется плотным потоком. Сотрудники Госавтоинспекции
продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал. Водителям транзитного транспорта, которым предстоит долгий путь, рекомендуем отдохнуть и не продолжать движение в утомленном состоянии», — заявил Хандов.
Ранее на регион обрушился снегопад, в четырех муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. А на трассе М-4 «Дон», на участке длиной 76 километров, движение было полностью блокировано в обоих направлениях.
Также сильные осадки повредили энергосбережение около 35 тысяч жителей.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4.
- 31 мар
- «Стоим сутки»: как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4
- 31 мар
- Шутки природы: Луганск и Донецк замело снегом перед 1 апреля
- 31 мар
- Нева и Волга освободились от ледяных оков — кадры зрелищного ледохода
- 31 мар
- Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом
- 30 мар
- В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область
- 30 мар
- Снежные капканы: в некоторые регионы России в марте вернулась зима
- 29 мар
- Зима вернулась в конце марта: по засыпанному снегом Петербургу ударят морозы
- 28 мар
- Весна уходит: в России снова похолодает
- 28 мар
- Ледяные взрывы: как ледоколы расчищают реки в регионах России перед паводками
- 28 мар
- Сугробы и гололедица: жители российских регионов вернулись в зиму
Читайте также
81%
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?