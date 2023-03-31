Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено

Из-за чего образовалась масштабная пробка, в которой люди стояли по 14 часов?

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено в обоих направлениях. Об этом сообщает командир Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Борис Хандов.

По его словам, на участке с 905-й по 944-й километр транспорт движется плотным потоком. Сотрудники Госавтоинспекции

продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал. Водителям транзитного транспорта, которым предстоит долгий путь, рекомендуем отдохнуть и не продолжать движение в утомленном состоянии», — заявил Хандов.

Ранее на регион обрушился снегопад, в четырех муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. А на трассе М-4 «Дон», на участке длиной 76 километров, движение было полностью блокировано в обоих направлениях.

Также сильные осадки повредили энергосбережение около 35 тысяч жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4.