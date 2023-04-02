Российские войска отразили комбинированный ракетный удар ВСУ
ВС РФ отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Также российским бойцам удалось сорвать попытки ВСУ провести разведку.
Силами российской армии на южнодонецком направлении отражен комбинированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с РИА Новости глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что украинские войска атаковали двумя снарядами американской системы HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч».
«На южнодонецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО „Смерч“. Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, „Бук“ все цели уничтожены», — рассказал Гордеев.
Кроме того, российские войска сбили четыре беспилотника: две «Валькирии» и две «Фурии».
Александр Гордеев также поделился успехами группировки «Восток» на запорожском направлении — там военнослужащим удалось сорвать попытки ВСУ провести разведку. До 20 украинских военнослужащих было уничтожено. Также на этом участке ВС РФ уничтожили беспилотник «Лелека». Его сбили с помощью стрелкового оружия.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ сбросили взрывное устройство на Дом культуры в Курской области.
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