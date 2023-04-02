Сын Трампа высмеял Зеленского, назвав его самым высокооплачиваемым актером

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Рита Миронова
Рита Миронова 51

Дональд Трамп-младший назвал Зеленского самым высокооплачиваемым актером в 2022 году

Сын Трампа высмеял Зеленского, назвав его самым высокооплачиваемым актером

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины, по мнению Трампа-младшего, по доходам обогнал даже Тома Круза.

Президент Украины Владимир Зеленский был самым высокооплачиваемым актером в 2022 году. Такое заявление сделал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший, комментируя новость о том, что американский актер Том Круз за прошлый год заработал 100 миллионов долларов.

«Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) получил 18 миллиардов долларов», — написал сын Дональда Трампа под публикацией в Twitter.

Такую сумму, по словам Трампа-младшего, президент Украины получил в качестве военной помощи от Запада. К слову, позже сын Дональда Трампа удалил свой комментарий.

Тем временем американская газета The Hill подсчитала, что США в 2022 году потратили на помощь Украине 75 с половиной миллиардов долларов. Из них 29 миллиардов пошло на военную поддержку, а еще 45 миллиардов — на обеспечение общей безопасности Украины и ее восстановления.

С начала спецоперации, которую Россия объявила в ответ на регулярные обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины, страны ЕС и НАТО спонсируют киевский режим деньгами и оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп призвал срочно положить конец конфликту на Украине.

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