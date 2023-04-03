В Санкт-Петербурге люди несут цветы к месту гибели военкора Татарского

Петербуржцы несут цветы к месту гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Мужчина погиб в результате произошедшего накануне вечером взрыва в одном из кафе города, где проводил творческий вечер. Кадры с места трагедии находятся в распоряжении 5-tv.ru.

Фото, видео: 5-tv.ru

Также возле заведения уже стоит портрет журналиста и лампадка. Вокруг — множество красных гвоздик.

По последним данным, в результате в результате взрыва пострадали 30 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Подозреваемая в причастности к убийству Татарского уже задержана. Ей является Дарья Т. Известно, что девушка была на мероприятии, она вошла в кафе с коробкой в руках незадолго до его начала.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва в кафе в Петербурге.