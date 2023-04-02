Стало известно о второй подозреваемой в деле об убийстве военкора Татарского

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 203

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Центральный аппарат Следственного комитета поставил на контроль расследование этого дела.

Стало известно о второй подозреваемой в деле об убийстве военкора Татарского

Фото: ВКонтакте / id707451149

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

На причастность к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, проверяют еще одну девушку. По данным 5-tv.ru, ей является петербурженка Дарья Т. Предположительно, она тоже была на творческом вечере журналиста.

Также по сведениям 5-tv.ru, эта девушка является сторонницей радикального феминизма. В феврале прошлого года ее вместе с супругом задерживали за участие в антивоенных митингах. В настоящее время девушку разыскивают правоохранители.

Первая подозреваемая также была на творческом вечере Татарского, проходившем 2 апреля в одном из заведений Петербурга. Известно, что она подарила ему статуэтку. По некоторым данным, сейчас подозреваемая может находиться в одной из больниц, ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

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Также по последним данным в результате взрыва пострадали 25 человек, среди них — ребенок. Большая часть была госпитализирована.

По сведениям 5-tv.ru, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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