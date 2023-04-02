Захарова прокомментировала гибель военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 140

Дипломат также осудила молчание профильных международных структур.

Захарова прокомментировала гибель военкора Татарского при взрыве в Петербурге

Фото: ВКонтакте / id707451149

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Профессиональная деятельность погибшего военкора Владлена Татарского и его служение Отечеству вызывала ненависть у киевского режима, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что благодаря российским журналистам мир узнают правдивую информацию о происходящем на Украине.

«Это люди, стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался. Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова выразила соболезнования родным и близким Татарского.

Она также добавила, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. Представитель внешнеполитического ведомства осудила игнорирование произошедшего профильными международными структурами. Их бездействие можно трактовать как «соглашательство, если не соучастие», добавила дипломат.

Денис Пушилин: военкор Владлен Татарский был убит подло

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из заведений Санкт-Петербурга во время своего творческого вечера. В убийстве журналиста подозревается девушка, которая присутствовала на мероприятии и подарила военкору статуэтку. По некоторым данным, сейчас она может находиться в одной из больниц, ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

По последним данным, пострадали 25 человек, среди них — ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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