В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 372

В настоящее время по месту ее жительства проходят обыски.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Т., в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По данным 5-tv.ru, в настоящее время полицейские и оперативники работают по месту ее жительства.

Известно, что девушка была на творческом вечере журналиста. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.

Также по сведениям 5-tv.ru, подозреваемая является сторонницей радикального феминизма. В прошлом году ее вместе с супругом задерживали за участие в антивоенных митингах.

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Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из заведений Петербурга во время своего творческого вечера. По последним данным, пострадали 25 человек. Известно, что на мероприятии находились журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин. Они также пострадали в результате взрыва.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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