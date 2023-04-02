В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского

Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Т., в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По данным 5-tv.ru, в настоящее время полицейские и оперативники работают по месту ее жительства.

Известно, что девушка была на творческом вечере журналиста. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.

Также по сведениям 5-tv.ru, подозреваемая является сторонницей радикального феминизма. В прошлом году ее вместе с супругом задерживали за участие в антивоенных митингах.

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Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из заведений Петербурга во время своего творческого вечера. По последним данным, пострадали 25 человек. Известно, что на мероприятии находились журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин. Они также пострадали в результате взрыва.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.