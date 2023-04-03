Небесные стражи! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25

Армия России продолжает оттеснять от Донбасса украинских боевиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы экипажей Су-35С и Су-25 из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевые вылеты самолетов Су-35С. Экипажи многоцелевых истребителей ежедневно отрабатывают задачи по нанесению авиаударов по военным объектам и технике ВСУ. Самолет может поражать ракетой как воздушные цели противника, так и наземные.

На следующих кадрах показана работа уже штурмовиков Су-25. Огневая поддержка наземных подразделений российских сил — одно из его главных предназначений.

Российские войска продолжают спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.

Тема:
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