Небесные стражи! Лучшее видео из зоны СВО за день
Армия России продолжает оттеснять от Донбасса украинских боевиков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы экипажей Су-35С и Су-25 из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах — боевые вылеты самолетов Су-35С. Экипажи многоцелевых истребителей ежедневно отрабатывают задачи по нанесению авиаударов по военным объектам и технике ВСУ. Самолет может поражать ракетой как воздушные цели противника, так и наземные.
На следующих кадрах показана работа уже штурмовиков Су-25. Огневая поддержка наземных подразделений российских сил — одно из его главных предназначений.
Российские войска продолжают спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.
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