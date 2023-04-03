«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 219

Скотт Беннетт: за убийством Татарского могут стоять Украина, США, Великобритания и Израиль

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

В результате случившегося пострадали 30 человек, среди них есть подросток. Один человек — военкор Владлен Татарский — погиб.

Взрыв, произошедший в кафе в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, является провокацией. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru экс-офицер армии США Скотт Беннетт рассказал, кто по его мнению может быть причастен к случившемуся.

Он указал, что в трагедии, по всей видимости, виноваты украинские радикалы, и не без помощи западных союзников.

«Очевидно, что это сделали украинские радикалы при помощи американских технологий, а именно спутников, предоставленных США и Великобританией. Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач „Моссад“, ведь жители Израиля выступают за выселение „не тех“ людей и депортацию украинцев, Израиль заинтересован в этом», — считает Беннетт.

Он также отметил, что те, кто готовил взрыв, не зря выбрали именно женщину для доставки взрывного устройства, поскольку их, как он считает, реже обыскивают.

«Это провокация, это попытка спровоцировать Россию и Владимира Путина на ответные меры, на нанесение ответного удара», — заключил эксперт.

Взрыв в заведении в Северной столице прогремел вечером 2 апреля. По сведениям 5-tv.ru, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. Тогда в кафе проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. Он погиб. 30 человек, по последним данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста уже задержали. Ей является Дарья Т. Девушка была на творческом вечере журналиста. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента взрыва в кафе Петербурга.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
3 апр
В Санкт-Петербурге люди несут цветы к месту гибели военкора Татарского
3 апр
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг
3 апр
Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 30
2 апр
Организатор «Бессмертного полка» в Таллине ранен при взрыве в кафе в Петербурге
2 апр
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского
2 апр
Стало известно о второй подозреваемой в деле об убийстве военкора Татарского
2 апр
Захарова прокомментировала гибель военкора Татарского при взрыве в Петербурге
2 апр
В Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского
2 апр
Потерявший в теракте дочь философ Дугин отреагировал на гибель Татарского
2 апр
Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского может находиться в реанимации
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

6:35
Киевский режим продолжает притеснять УПЦ: новый конфликт вспыхнул в Хмельницком
6:16
«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского
6:00
Небесные стражи! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Болезнь старшей дочери Бородиной довела телеведущую до паники
5:40
Цифровая деменция: как зависимость от гаджетов «убивает» мозг
5:25
Водитель грузовика погиб на МКАД, въехав в отбойник

Сейчас читают

«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео