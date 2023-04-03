«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского
Скотт Беннетт: за убийством Татарского могут стоять Украина, США, Великобритания и Израиль
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В результате случившегося пострадали 30 человек, среди них есть подросток. Один человек — военкор Владлен Татарский — погиб.
Взрыв, произошедший в кафе в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, является провокацией. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru экс-офицер армии США Скотт Беннетт рассказал, кто по его мнению может быть причастен к случившемуся.
Он указал, что в трагедии, по всей видимости, виноваты украинские радикалы, и не без помощи западных союзников.
«Очевидно, что это сделали украинские радикалы при помощи американских технологий, а именно спутников, предоставленных США и Великобританией. Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач „Моссад“, ведь жители Израиля выступают за выселение „не тех“ людей и депортацию украинцев, Израиль заинтересован в этом», — считает Беннетт.
Он также отметил, что те, кто готовил взрыв, не зря выбрали именно женщину для доставки взрывного устройства, поскольку их, как он считает, реже обыскивают.
«Это провокация, это попытка спровоцировать Россию и Владимира Путина на ответные меры, на нанесение ответного удара», — заключил эксперт.
Взрыв в заведении в Северной столице прогремел вечером 2 апреля. По сведениям 5-tv.ru, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. Тогда в кафе проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. Он погиб. 30 человек, по последним данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Подозреваемую в причастности к убийству журналиста уже задержали. Ей является Дарья Т. Девушка была на творческом вечере журналиста. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента взрыва в кафе Петербурга.
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