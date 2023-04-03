При взрыве в кафе Петербурга погиб военкор Владлен Татарский: главное

В заведении журналист проводил творческий вечер, на котором ему, предварительно, вручили судьбоносную статуэтку со взрывчаткой.

Число пострадавших в результате взрыва в Петербурге выросло до 32 человек. Об этом сообщили в Минздраве. Ранения получили участники встречи с военкором Владленом Татарским. Сам он погиб. Трагедия произошла в самый разгар мероприятия. Самодельная бомба находилась в статуэтке, которую журналисту вручила 26-летняя Дарья Трепова. Всю хронологию событий на месте восстановил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Первые секунды после мощного взрыва, который прогремел в историческом центре Петербурга, на Университетской набережной, попали на видео.

Трагедией завершилась встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. ред.), которая проходила в одном из кафе на Васильевском острове Петербурга. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила было вмонтировано в статуэтку, которую некая девушка, представившаяся фанаткой блогера, подарила ему.

По нашим данным, это была 26-летняя девушка по имени Дарья. Следствие полагает, что появившихся в сети кадрах именно она заходит в бар с увесистой коробкой — ее несет бережно, двумя руками. По словам очевидцев, как только она оказалась внутри, сразу стала вести себя странно.

«Подозрительной была только данная девушка, которая подарила вот эту статуэтку. Подозрительно то, что она как будто бы его узнала, он ее как будто бы узнал. Это было странно, скажем так», — сказал очевидец взрыва Владислав Зембицкий.

Гости хорошо видели, как девушка передала журналисту его бюст. Военкор успел пошутить, что статуэтка вышла не очень похожей, пригласил подсесть поближе. Поклонница сказала, что якобы стесняется и села чуть в стороне.

«Она пришла, принесла эту коробочку, пошла вперед туда, к сцене, отдала ему. Достали эту скульптуру, это просто голова была в каске. Но я даже не знаю, похожа ли она была на Максима. Издалека мы увидели, что вроде не похожа», — рассказала участница встречи с Татарским Алиса Смолова.

Взрывной волной в кафе выбило стекла, искорежило летнюю веранду. Посетители в шоке выбегали на улицу, пытались оказать друг другу первую помощь. Скорые на место приехали очень быстро. Большинство пострадавших доставили в Мариинскую больницу.

«К нам доставлено 13 пострадавших с ранениями разной степени тяжести. Трое из них — тяжелые. Двое — средней степени тяжести поражения. Остальные все с легкими ранениями», — рассказал главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов.

«Подъехала, слава Богу, милиция, скорая помощь. Врачам спасибо! В высшей степени не только оперативно, но и профессионально», — заметил пострадавший при взрыве Евгений Володин.

По характеру детонации и ее последствиям военные эксперты предполагают, что использовалась тротиловая шашка. Поясняют, что ее легко переплавить в любую форму и всего нескольких сотен граммов достаточно, чтобы устроить мощный взрыв.

«200 граммов — это много. Этого достаточно, чтобы уничтожить легковую машину. В данном случае мы видим кафе с большими витражными окнами. Как раз часть взрыва пошло в сторону Влада, в стену, остальная прошла по кафе», — объяснил эксперт Андрей Попов.

Максим Фомин — уроженец ДНР. В 2014 году с оружием в руках встал на защиту родины, воевал под позывным «Профессор». Позже через пять лет вернулся на фронт уже в статусе независимого журналиста, тогда и взял псевдоним Владлен Татарский.

«Серьезный был парень. Думающий, воюющий. Потенциал был очень высокий у него», — заметил друг Татарского Владислав Шинкарь.

Сейчас детали случившегося выясняют следователи. По месту жительства подозреваемой девушки были проведены следственные действия. Из квартиры вывели женщину, скрывшую лицо под медицинской маской. Впрочем, версия со взорвавшейся статуэткой не единственная. Полицейские не исключают, что заряд мог быть установлен в кафе заранее.