Стало известно о купленном подозреваемой в убийстве военкора Татарского авиабилете
Куда именно она собиралась направиться, пока неизвестно.
Фото: © РИА Новости
Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова имела на руках билет на самолет из аэропорта Пулково. По данным 78.ru, его обнаружили правоохранители в ходе обыска по месту проживания девушки.
Известно, что улететь подозреваемая должна была в день взрыва, однако в аэропорт так и не приехала. Куда именно она собиралась направиться, пока неизвестно.
Взрыв в заведении в Петербурге прогремел вечером 2 апреля. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. Тогда в кафе проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. Он погиб. 30 человек, по последним данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
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Подозреваемую в причастности к убийству журналиста быстро задержали. Выяснилось, что девушка присутствовала на том творческом вечере. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.
Ранее, писал 5-tv.ru, философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате теракта, прокомментировал гибель Владлена Татарского.
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