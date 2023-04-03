На Западе обсуждают причастность Варшавы и Киева к подрыву «Северных потоков»
WP: Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву «Северных потоков»
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
У Польши был мотив, ведь она была одним из наиболее яростных противников проекта с самого начала.
На Западе не исключили участие Варшавы и Киева в проведение диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, эту тему ряд западных чиновников обсуждают негласно. Отмечается, что у Варшавы был мотив, ведь она была одним из наиболее яростных противников проекта «Северный поток» с самого начала.
В свою очередь, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к взрывам на газопроводах, а «виной всему может быть российская игра».
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все, чтобы не дать «соскочить с крючка» национальным расследованиям взрывов на «Северных потоках». По словам министра, за западными странами очень интересно наблюдать, когда они изворачиваются, чтобы не проводить честного расследования по совершенным диверсиям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Сеймур Херш, представивший свое расследование терактов на «Северных потоках», предрек президенту США Джо Байдену политическую катастрофу из-за подрывов российских газопроводов.
- 2 апр
- Херш предрек Байдену политическую катастрофу после подрывов «Северных потоков»
- 30 мар
- Сергей Лавров о теракте на «Северных потоках»: «Тема далеко не закрыта»
- 30 мар
- «Рыльце в пушку»: Лавров высказался о поведении западных стран в ситуации с СП
- 29 мар
- Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
- 29 мар
- Посольство РФ в США: Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках»
- 29 мар
- Союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг СП
- 28 мар
- В Кремле отреагировали на отказ СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»
- 28 мар
- «Особый вклад в экономику»: Россия увеличила поставки нефти в Индию и Китай
- 28 мар
- «Абсолютно спалились»: Захарова уличила США и ФРГ во лжи насчет подрывов СП
- 28 мар
- Россия больше не будет предлагать СБ ООН международное расследование теракта на «Северных потоках»
Читайте также
62%
0.63 84.62
0.51
Нашли ошибку?