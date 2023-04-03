На Западе обсуждают причастность Варшавы и Киева к подрыву «Северных потоков»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23

WP: Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву «Северных потоков»

На Западе обсуждают причастность Варшавы и Киева к подрыву «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

У Польши был мотив, ведь она была одним из наиболее яростных противников проекта с самого начала.

На Западе не исключили участие Варшавы и Киева в проведение диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, эту тему ряд западных чиновников обсуждают негласно. Отмечается, что у Варшавы был мотив, ведь она была одним из наиболее яростных противников проекта «Северный поток» с самого начала.

В свою очередь, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к взрывам на газопроводах, а «виной всему может быть российская игра».

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все, чтобы не дать «соскочить с крючка» национальным расследованиям взрывов на «Северных потоках». По словам министра, за западными странами очень интересно наблюдать, когда они изворачиваются, чтобы не проводить честного расследования по совершенным диверсиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Сеймур Херш, представивший свое расследование терактов на «Северных потоках», предрек президенту США Джо Байдену политическую катастрофу из-за подрывов российских газопроводов.

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