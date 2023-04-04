Одно к одному: чем схожи гибель Владлена Татарского и Дарьи Дугиной

По данным следствия, работу Дарьи Треповой курировали украинские спецслужбы. Но, если осенью террористке удалось скрыться, то в этот раз случился прокол.

Возле Басманного суда в Москве сегодня дежурили десятки журналистов. Некоторое время назад Дарье Треповой избрали меру пресечения — арест до 2 июня 2023 года.

О личности девушки, устроившей взрыв в петербургском кафе, сегодня стало известно еще больше. И удивляет, как быстро Дарья бросила оппозиционные митинги и втерлась в доверие в кругах Владлена Татарского. По заданию украинских кураторов. Если пересмотреть кадры с творческой встречи военкора, становится понятно, что эту гостью там видели не впервые. Алиса Паршкова собрала новую информацию.

В эти минуты решается вопрос об аресте Дарьи Треповой. Несколько часов назад ее доставили сюда, в Басманный суд из Петербурга. Следователи настаивают на том, чтобы Трепова на время суда находилась под стражей. СК официально предъявило ей обвинение в совершении теракта.

По данным следствия, работу Дарьи курировали украинские спецслужбы. Она подарила военкору Татарскому скульптуру, начиненную взрывчаткой. Свой творческий вечер журналист проводил 2 апреля в кафе в центре Петербурга.

Летом аналогичным образом была убита коллега Татарского — журналистка Дарья Дугина. Они были знакомы и часто встречались. Тогда самодельную бомбу прикрепили ко днищу внедорожника. Устройство, как и в этот раз, привели в действие дистанционно. В тот момент, сразу после убийства, исполнительница Наталья Вовк попыталась скрыться, изменив внешность.

Так же поступила и Дарья Трепова. После теракта она направилась на съемную квартиру, что находится в семи минутах ходьбы от взрыва. Там постригла волосы, сменила casual-стиль на спортивный. Затем четыре часа каталась по городу, заказала шесть такси. Видимо, запутывала следы. В итоге приехала к другу мужа — на следующее утро их обоих задержали.

«Он очень похож на террористический акт, который был совершен в отношении Дарьи Дугиной. Очевидно, что была глубокая подготовка и тонкий расчет внедрения в близкий круг погибшего военного корреспондента», — пояснил адвокат, бывший сотрудник прокуратуры СК РФ Игорь Баранов.

Трепова несколько раз посещала творческие вечера Владлена, дарила ему открытки. Представлялась Настей, студенткой — скульптором. Это знакомство и позволило ей передать взрывчатку лично в руки.

«Настя, Настя, иди сюда садись», — позвал девушку Владлен после вручения подарки.

«Я стесняюсь».

Рядом Дарья так и не сядет. Хотя потом будет убеждать друзей, что якобы не знала о бомбе.

«Могу предположить, что взрывчатку изготовили профессионально из каких-то деталей. Или изготовили здесь в России профессионалы. Или доставили сюда в Россию», — считает бывший старший следователь по особо важным делам следственного комитета при МВД РФ Павел Зайцев.

Дарья действовала не одна. Сейчас следователи устанавливают посредников. По одной из версий, доставить посылку Треповой помогли иностранные спецслужбы. Кураторы работали удаленно, общались через мессенджер, заказывали девушке такси, покупали билеты. В том числе и в день взрыва — на самолет в Узбекистан. По данным некоторых СМИ, Дарья и ранее, выполняла задания. Отправляла фотоотчеты. За каждое получала по 20 тысяч рублей в криптовалюте.

«Это все структуры созданные американцами и финансируемые американцами. Здесь проблема для всех, это надо понимать. В списках этих организаций несколько десятков тысяч человек. И со всеми ими сейчас работает военная разведка Украины с целью втягивания в создание терракта», — уверен политолог Сергей Марков.

Число пострадавших в петербургском теракте выросло до 42-х. Многие –в реанимации. Среди раненых и 14 летняя школьница.