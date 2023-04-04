Российские военные за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов и оружия ВСУ

Успешными действиями отличились ракетчики, артиллеристы и авиация.

В Минобороны РФ отчитались о результативных действиях российской оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии в зоне СВО в минувшие сутки. Общими усилиями они поразили 83 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях в 96 районах.

Кроме того, российские военные уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами противника возле Огурцово в Харьковской области, Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) и Орехова в Запорожской области. Также в районе города Константиновка в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

По данным Минобороны, озвученным главой ведомства Сергеем Шойгу, только с начала 2023 года российские военные уничтожили 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии, стоящих на вооружении ВСУ.

Ранее 5-tv.ru показал, как вертолеты Ми-28 уничтожают командные пункты украинских войск.