Стали известны дата и место похорон военкора Владлена Татарского

Журналист погиб в результате теракта в одном из кафе Петербурга 2 апреля.

Военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), погибшего в результате взрыва в петербургском кафе, похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга погибшего — музыканта Акима Апачева — и источника в военных кругах

«Похороны Владлена будут в субботу, 8 апреля, в Москве. Точное время, место и подробности будут сообщены позже», — сказал Апачев.

В свою очередь, неназванный источник в военных кругах сообщил, что похороны военкора состоятся на Троекуровском кладбище.

В комментарии РИА Новости Апачев заявил, что смерть Татарского стала «страшным и точным ударом противника», ведь погибший был одним из лучших бойцов информационного фронта.

Взрыв в петербургском кафе, где военкор Владлен Татарский проводил творческий вечер, прогремел вечером 2 апреля. По имеющейся информации от правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составляла около 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы арестовал обвиняемую по делу о теракте в кафе Петербурга Дарью Трепову до 2 июня.