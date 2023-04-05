Работа гаубиц «Мста-С»: лучшее видео из зоны СВО за день

Российское вооружение уже успело зарекомендовать себя в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов 152-мм самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С». Бойцы наносят удары по выявленным огневым позициям, пунктам управления, долговременным огневым точкам и вооружению ВСУ. После расчеты скрытно меняет позицию.

На следующих кадрах — подготовка военнослужащих штурмовых подразделений на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в тыловом районе СВО.

Бойцов тренируют в дневное и ночное время — каждый день по несколько часов. Они отрабатывают сценарии реального боя в составе подразделений: военнослужащие практикуются в стрельбе из любого стрелкового оружия, учатся действовать в городских и полевых условиях. Также солдаты ведут отработку штурма окопов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.