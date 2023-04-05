«Змей Горыныч» в деле: как российские самоходки расчищают путь пехоте в зоне СВО

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Экипажи российских самоходок «Метеорит» уничтожили опорный пункт ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж боевой машины прокладывая безопасную полосу до позиций противника практически уничтожил опорный пункт ВСУ.

Невероятную точность показал экипаж российских самоходок «Метеорит», больше известных под названием «Змей Горыныч». Разведка обнаружила позиции ВСУ в лесополосе. И отправила боевую машину проложить проход через минное поле, окружавшее укрепрайон.

Бойцы уже первым выстрелом проложили безопасную полосу до позиций противника, но решили ударить еще раз — и практически уничтожили сам опорный пункт ВСУ. Теперь российская пехота сможет продвинуться вперед с минимальным риском.

А вот так самоходные орудия «Нона» успешно поразил живую силу и бронетехнику противника. Они нанесли массированный удар по позициям ВСУ, окопавшимся на правом берегу Днепра.

Тема:
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