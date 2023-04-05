Остаться незамеченным: военкор «Известий» показала будни российских снайперов
Военкор «Известий» Графчикова показала будни российских снайперов в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
Бойцы рассказали, из чего сделан маскировочный костюм «Леший», и что берут с собой, когда выдвигаются на «точку».
Российские снайперы поделились с корреспондентом «Известий» Натали Графчиковой некоторыми деталями своего ремесла, когда она побывала у них в «гостях» в зоне спецоперации.
В частности, военкор узнала, что отличной маскировкой для снайперской винтовки может служить обычный хлопковый шарф, если знать, как и где его применить.
«Эта маскировка выбрана не случайно. Крайняя задача у нас была в городской местности, и располагались мы в разрушенных новостройках. Из-за это и был сделан выбор данной маскировки. Это обычный хлопковый шарф. Основная его задача — скрыть контуры винтовки, ее цвет, блики оптического прицела, и чтобы винтовка не контрастировала на фоне», — объяснил снайпер десантно-штурмового полка Алексей.
Боец подчеркнул, что главная задача снайпера — остаться незамеченным во время выполнения боевого задания.
«Незаметно прибыть на место, отработать и так же незамеченным уйти», — отметил Алексей.
Этой же цели служит маскировочный снайперский костюм, известный как «Леший» или «Кикимора». Оказалось, что он изготавливается из нитей обычного джута, пропитанных средствами для защиты от насекомых и огня.
По словам бойца, «Леший» тоже позволяет скрыть контуры тела снайпера и «раствориться» на фоне окружающей среды. В некоторых случаях костюм спасает даже от «всевидящего ока» тепловизора, утверждает снайпер.
На боевые позиции, или «точки», бойцы выдвигаются налегке, неся на себе только оружие и маскировку. Порой им приходится по несколько суток, ничем не выдавая себя, ожидать цель на позиции. Идет ли в это время дождь или нестерпимо палит солнце — не имеет значения: задание должно быть выполнено при любой погоде.
Работают снайперы в паре: один ищет цель и определяет ее координаты, второй — производит выстрел.
«Делаем два-три выстрела и снимаемся с точки, чтобы не „спалиться“, потом ищем новую точку. Вот так лежим и ждем особо важных целей», — рассказал старший снайпер десантно-штурмового полка с позывным «Спектор».
По его словам, на сегодня приоритетные цели для российских снайперов в зоне спецоперации — это корректировщики огня и командиры подразделений противника.
«Если не стреляем, то корректируем, потому что артиллерия постоянно работает здесь. Это ее война, мне кажется, больше, чем кого-либо. Здесь только она и работает», — отметил боец.
Он добавил, что недавно их снайперская группа помогла уничтожить наблюдательный пункт противника, наведя на него удар российской артиллерии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему наемники из США боятся российских снайперов в зоне СВО.
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