От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову
Отец Касинцева, укрывавшего Трепову после теракта: он приехал из Уссурийска шесть лет назад
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru
Дмитрий Касинцев приехал в Северную столицу относительно недавно. Но чем он занимался?
Стали известны подробности жизни Дмитрия Касинцева, в квартире которого укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова. О том, откуда приехал мужчина и что делал в Петербурге, в эксклюзивном интервью рассказал его отец Сергей Касинцев.
По его словам, сын приехал в Петербург из Уссурийска шесть лет назад.
«Он уже больше шести лет в Петербурге, закончил вуз, магистратуру. Работает в фирме и репетитором у школьников. Он же физик-математик!» — рассказывает отец.
Также он добавил, что понятия не имеет, как его сын ввязался в это дело. По мнению Сергея, ему просто «заморочили голову», ведь муж Дарьи Треповой учился с его Дмитрием в одном вузе. Возможно, он попросил его об одолжении.
Взрыв в заведении на Университетской набережной прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Журналист погиб, число пострадавших по последним данным выросло до 40 человек.
Дарье Треповой было предъявлено обвинение по пункту «Б» третьей части 205 статьи УК РФ «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и части четвертой статьи 222.1 «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, где скрывается сбежавший из России муж Дарьи Треповой.
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