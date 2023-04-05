СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского

|
Алексей Панков
Алексей Панков 36

Депутат Лантропова попросила Следственный комитет проверить шутку комиков над гибелью Владлена Татарского

СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Опубликованный в сети ролик с выступления буквально взорвал социальные сети от негодования.

Высмеявших смерть военного корреспондента Владлена Татарского комиков может проверить Следственный комитет. С соответствующей просьбой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. В своем Telegram-канале политик назвала поступок Александра Долгополова и Гарика Оганесяна преступлением.

«Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — заявила Лантратова.

Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х

Военкор Владлен Татарский погиб вечером второго апреля при взрыве в кафе в Петербурге. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую блогеру подарила одна из посетительниц его творческого вечера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владлен Татарский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» и регулярно получал угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
5 апр
От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову
5 апр
Супруг задержанной за теракт Дарьи Треповой скрылся в Грузии
5 апр
Захарова указала на роль одиозного сайта «Миротворец» в убийстве Татарского
4 апр
Возле штаб-квартиры НАТО впервые идут протесты против поставок оружия Киеву
4 апр
Стали известны дата и место похорон военкора Владлена Татарского
4 апр
Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х
4 апр
Одно к одному: чем схожи гибель Владлена Татарского и Дарьи Дугиной
4 апр
Суд арестовал Дарью Трепову до 2 июня по делу о теракте в кафе Петербурга
4 апр
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский
4 апр
СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

20:10
Восемьдесят лет назад приняла бой эскадрилья «Нормандия»
20:01
Певица Юлия Беретта сменила имидж ради возвращения в кино
19:50
МИД РФ сообщило о попытках Киева влиять на работу гражданских спутников связи
19:41
СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского
19:34
Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области
19:33
Штраф и уголовное дело: как будет работать запрет вейпов для несовершеннолетних

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
«Где Голливуд и где Россия?»: SHAMAN о величии русской культуры перед западной
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео