Угледар под «Градом»: как ВС РФ прорывают оборону города
ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Угледаре
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Противник хорошо организовал оборону — бронетехника спрятана в бункерах и шахтах.
Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота нанесли массированный ракетный удар из РСЗО по укрепленным позициям ВСУ в Угледаре. Это подготовка к наступлению пехоты. Украинская оборона в городе хорошо организована — доты, бетонированные бункеры и даже шахты, где прячут бронетехнику.
Укрепрайоны противника разносят из установок «Град», которые выпускают десятки снарядов. Отстреляв одну часть боекомплекта, экипажи боевых машин мгновенно меняют позицию во избежание ответного удара и уже с нового места продолжают вести огонь.
Выпустив весь боекомплект, машины отходят с позиций на расстояние примерно 17 километров. Затем РСЗО заряжают и вновь пускают в бой. Штурм Угледара идет круглосуточно. В среднем за сутки только один «Град» выпускает около 250 реактивных снарядов.
В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.
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