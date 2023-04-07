Российские военные продвигаются к западным кварталам Артемовска

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 29

При отступлении украинские боевики подорвали несколько домов в самом центре города.

Российские военные продвигаются к западным кварталам Артемовска

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные активно продвигаются из центра Артемовска к западным кварталам города, сообщает источник 5-tv.ru. В данный момент вооруженные силы РФ дислоцировались возле районной администрации города. Кроме того, главная администрация города уже находится под контролем российских военных, она располагается севернее.

Один из военных сообщил о том, что при отступлении украинские силы взорвали несколько построек в самом центре Артемовска, среди них — здание городской налоговой. Оказалось, что у ВСУ появилась новая тактика — они подрывают городские здания для того, чтобы российским военным не удалось занять выгодные постройки для дислоцирования войск.

Ранее, 5-tv.ru сообщил о том, что ВСУ зверски убили 14 украинских боевиков, чтобы те не сдались в российский плен.

Тема:
Спецоперация
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