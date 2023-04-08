Аким Апачев на прощании с Владленом Татарским: Его убили, но родили легенду

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Игорь Рязов
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Друг погибшего военкора дал понять, что произошедшая трагедия приближает крах террористического киевского режима.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Погибший в результате теракта военкор Владлен Татарский стал легендой, которая поможет России добиться победы над киевским режимом. Об этом на прощании с блогером сообщил его друг, музыкант и военкор Аким Апачев.

«Владлен был моим близким другом. Для меня это личная утрата. То, что делал Владлен для всей страны, сложно переоценить. Его ежевечерние включения, если попытаться быть объективным, на самом деле это же очень сложно», — сказал Аким Апачев.

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По его словам, Владлен всегда находил время для выхода в эфир вопреки обстоятельствам. Он продолжал поддерживать всю страну, даже когда выполнял специальные задачи и находился на линии боевого соприкосновения. И его усилия не будут забыты.

«Я хочу отметить — да, они его убили. Но тем самым они родили легенду. Теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то еще были какие-то иллюзии, то теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом!» — подчеркнул музыкант и выразил уверенность: «Враг будет разбит, победа будет за нами!».

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую блогеру подарила одна из посетительниц его творческого вечера.

По версии следствия, этой девушкой была Дарья Трепова. Ее оперативно задержали, по решению суда она пробудет под стражей до 2 июня. В НАК сообщили, что преступление было организовано украинскими спецслужбами при помощи агентуры так называемого ФБК*.

Церемония прощания с Владленом Татарским в эти минуты проходит на территории Троекуровского кладбища. Собралось множество людей, похоронный зал заставлен траурными букетами, венками, свечами.

Посмотреть прямую трансляцию с церемонии прощания с военкором Владленом Татарским можно на сайте 5-tv.ru.

* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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