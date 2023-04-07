Чичерина и Апачев выпустили песню в память о Владлене Татарском и павших воинах

Российская певица Юлия Чичерина и рэпер Аким Апачев представили песню «Солдат» в память о военкоре Владлене Татарском, погибшем в результате теракта в Санкт-Петербурге, и павших в ходе спецоперации по защите Донбасса воинах. Ролик музыкальные исполнители разместили в своих профилях в соцсетях.

«Макс (настоящее имя Владлена Татарского. — Прим. ред.) был уникальным человеком. Его энергетика наполняла собой все свободное пространство. Где бы он не находился, он всегда становился центром. Даже после смерти, он пылает настоящим русским духом. „Солдат“ — это же именно про него», — написал Аким Апачев в своем Telegram-канале.

Песня состоит из припева и двух куплетов. В первом Юлия Чичерина поет о вчерашнем бизнесмене, который по зову сердца отправился на защиту Донбасса от националистов. Во втором куплете Аким Апачев в форме молитвы просит Бога дать ему сил, чтобы покарать детоубийц, разрушителей святынь и еретиков.

В видео, которым сопровождается песня «Солдат», можно увидеть кадры из зоны спецоперации и российских военных. Заканчивается оно комментариями Владлена Татарского о том, что нельзя впадать в уныние ни при каких обстоятельствах, и призывом верить в победу.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую корреспонденту подарила одна из посетительниц его творческого вечера. По версии следствия, этой девушкой была Дарья Трепова. Ее оперативно задержали, по решению суда она пробудет под стражей до 2 июня.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий психиатра о том, почему Дарья Трепова могла оказаться причастна к теракту в Петербурге.