«Нас не посвящают»: адвокат Лерчек рассказал о текущем положении ее дел

Валерию Чекалину и ее мужа в марте обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Им грозило до семи лет лишения свободы. Что изменилось за последние недели?

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина правоохранители не посвящают в ход расследования уголовного дела. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат знаменитой семьи Владислав Егоров.

«В расследование уголовного дела нас не посвящают, на каком этапе оно находится (мы не знаем. — Прим. ред.). Если только производятся следственные действия, для которых необходимо наше участие, то да. Но, опять же, пока (дней десять уже или две недели) с нашим участием никаких следственных действий не проводилось», — рассказал Владислав Егоров.

По словам адвоката, его попытка изменить меру пресечения Лерчек и ее мужу пока тоже ни к чему не привела. Мосгорсуд еще не назначил дату заседания. Правоохранители говорят, что продолжают расследование дела.

Проблемы блогера Лерчек с законом

Блогера Лерчек и ее супруга подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела они стали в начале марта. Тогда же в их доме прошли обыски.

Неделю спустя было возбуждено еще одно уголовное дело — теперь об отмывании денежных средств. По информации следователей, звездная семья легализовала свыше 130 миллионов рублей.

В тот же день, 16 марта, суд наложил арест на имущество семьи блогера Лерчек и запретил ей с мужем пользоваться интернетом и телефоном. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники блогера Лерчек начали избавляться от ее косметики на фоне возбуждения уголовных дел.

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