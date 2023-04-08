Дождь из «Градов» и минометов обрушили ВС РФ на позиции националистов в ЛНР

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 28

В луганской Белогоровке находится важный для российских военных участок фронта.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Настоящий дождь из снарядов РСЗО «Град» обрушили российские артиллеристы на позиции украинских националистов у поселка Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Следом по укреплениям противника бьют минометы. Кадры боевой работы предоставил для 5-tv.ru корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В этом районе находится очень важный для ВС РФ участок фронта, который граничит с Херсонской областью. Данная атака может лишить националистов линии обеспечения и возможности наносить удары. Ликвидация позиции группировки ВСУ на данном участке открывает прямой путь к очередному укрепрайну украинских боевиков, располагающийся к Северску.

Подробнее о боевых действиях в ЛНР и Харьковской области смотрите в полночь 8 апреля в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

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