Дождь из «Градов» и минометов обрушили ВС РФ на позиции националистов в ЛНР

Настоящий дождь из снарядов РСЗО «Град» обрушили российские артиллеристы на позиции украинских националистов у поселка Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Следом по укреплениям противника бьют минометы. Кадры боевой работы предоставил для 5-tv.ru корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В этом районе находится очень важный для ВС РФ участок фронта, который граничит с Херсонской областью. Данная атака может лишить националистов линии обеспечения и возможности наносить удары. Ликвидация позиции группировки ВСУ на данном участке открывает прямой путь к очередному укрепрайну украинских боевиков, располагающийся к Северску.

Подробнее о боевых действиях в ЛНР и Харьковской области смотрите в полночь 8 апреля в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.