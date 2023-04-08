Опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта взят российскими военными

Опорный пункт противника захватили на Кременском направлении бойцы Центрального военного округа (ЦВО) и группировки «Отважные». Об этом РИА Новости рассказал солдат с позывным Зенит.

Противник был, по его словам, обнаружен при помощи квадрокоптера. После отработки по координатам артиллерии, бойцам была поставлена задача взять опорник под контроль.

«Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей», — рассказал Зенит.

В момент, когда группа захвата вполтную приблизилась к заданной точке, появился противник, который был ликвидирован на месте. Выжить удалось только одному украинскому военнослужащему, который безоговорочно сдался в плен. После чего опорный пункт окончательно перешел под контроль ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о захвате экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор» опорного пункта украинских боевиков на Кременском направлении. На этом участке идут ожесточенные бои, так как прорвать укрепленную за месяцы подготовки мощную линию обороны противника непросто. Под огнем нашей артиллерии все — укрепления, техника, живая сила противника. Враг несет серьезные потери.