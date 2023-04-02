«Артиллерия работает регулярно»: российские бойцы рассказали о ситуации на кременском направлении

Эфирная новость 24

Военкор «Известий» рассказал о работе российских бойцов на кременском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы работают четко, быстро и слаженно — противник не пройдет.

Как российские бойцы выстраивают «полосу безопасности» вдоль линии соприкосновения в зоне спецоперации — увидел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вот она, наша мощная авиация и настоящая гроза для противника, — ударные вертолеты Ка-52 в небе над Кременной.

Цель экипажа — опорный пункт украинских боевиков. «Аллигатор», до зубов заряженный ракетами, на бреющем полете подбирается к позициям ВСУ, резко задирает нос. А после пуска ракет так же резко делает поворот к месту базирования.

«Мы выполнили поставленную боевую задачу на вертолете Ка-52. Очень хорошая машина. Цель была поражена. Группой в полном составе вернулись на базу. Поставленные задачи будут выполнены. Победа за нами. Мы победим!» — рассказал российский боец.

За эти месяцы на кременском направлении ВСУ серьезно укрепились и выстроили мощную линию обороны. Прорвать ее непросто. Бои здесь ожесточенные. Последствия видны с воздуха — выжженные поля, земля усеяна воронками от снарядов.

По укреплениям ВСУ работает наша артиллерия и танки — экипажи методично выбивают врага. На оставленные националистами позиции заходят наши штурмовики.

«До противника отсюда недалеко. Километра полтора-два. Артиллерия работает как вы слышите регулярно, постоянно, она даже не утихает здесь», — рассказал журналист.

Под огнем нашей артиллерии все — укрепления, техника, живая сила противника. Враг несет серьезные потери. Вот кадры объективного контроля — вражеские боевые машины пехоты пытаются скрыть свое передвижение дымовой завесой, но в итоге их накрывает ливень из наших снарядов. Техника ВСУ уничтожена, украинские боевики, а их судя по кадрам немало, рядом бросают окопы, бегут в тыл, но русская артиллерия продолжает работать.

Украинские боевики каждый день предпринимают попытки протиснуться через нашу оборону — через этот сосновый лес пробираются малыми группами, по два-три человека, но все попытки прорыва пресекаются. Минометные расчеты, а это костромские десантники, всегда на чеку.

«Работаем бывает каждый час. В основном ночью помогаем ребятам на передке, противник лезет — отталкиваем назад. Активные действия ночью происходят у противника, и они лезут хорошо так», — рассказал командир минометного расчета с позывным «По».

Разведка сообщает, что снова замечена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Бойцы бегут на огневую точку, за минуту разворачивают орудие и начинают работу. Огонь открывают беглый, то есть частый в сторону украинских позиций.

«Укрывают орудие, миномет. А нам очень быстро нужно сейчас покинуть огневую точку, потому что украинские боевики могут вычислить, откуда велся огонь», — рассказал журналист.

Эти минометчики вместе с пехотой и бронегруппами работают четко, быстро и слаженно. Враг точно не пройдет.

Тема:
Спецоперация
2 апр
Правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке
2 апр
В США назвали условия для отступления украинских боевиков из Донбасса и Запорожья
2 апр
«Уже стонут»: военный аналитик указал на сигналы окончания спецоперации
1 апр
Российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе ДНР
1 апр
ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка ранним утром
1 апр
Не надо стесняться своих комплексов! Лучшее видео из зоны СВО за день
1 апр
Генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
1 апр
«В ближайшей перспективе»: американский генерал рассказал, чего ждать в зоне СВО
31 мар
Чудо-оружие не помогло: Чехия указала на заблуждение в эффективности танков Leopard
31 мар
«На душе стало легче»: 82-летняя пенсионерка перевела 100 тысяч рублей бойцам СВО
+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:56
Звезда «Маргоши» Мария Берсенева рассекретила имя дочери
4:22
«Артиллерия работает регулярно»: российские бойцы рассказали о ситуации на кременском направлении
3:57
Правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке
3:27
«Вот так выглядит работа»: Асмус пошутила над обвинениями в эскорте
3:01
Фотинья Колодезница: что можно и нельзя делать 2 апреля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
Ролдугин дал концерт в Минске ко Дню единения народов РФ и Белоруссии
За рога и в стойло: чем угрожали Реджепу Эрдогану из-за нежелания пропускать Финляндию в НАТО
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео