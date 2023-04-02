«Артиллерия работает регулярно»: российские бойцы рассказали о ситуации на кременском направлении

Российские бойцы работают четко, быстро и слаженно — противник не пройдет.

Как российские бойцы выстраивают «полосу безопасности» вдоль линии соприкосновения в зоне спецоперации — увидел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вот она, наша мощная авиация и настоящая гроза для противника, — ударные вертолеты Ка-52 в небе над Кременной.

Цель экипажа — опорный пункт украинских боевиков. «Аллигатор», до зубов заряженный ракетами, на бреющем полете подбирается к позициям ВСУ, резко задирает нос. А после пуска ракет так же резко делает поворот к месту базирования.

«Мы выполнили поставленную боевую задачу на вертолете Ка-52. Очень хорошая машина. Цель была поражена. Группой в полном составе вернулись на базу. Поставленные задачи будут выполнены. Победа за нами. Мы победим!» — рассказал российский боец.

За эти месяцы на кременском направлении ВСУ серьезно укрепились и выстроили мощную линию обороны. Прорвать ее непросто. Бои здесь ожесточенные. Последствия видны с воздуха — выжженные поля, земля усеяна воронками от снарядов.

По укреплениям ВСУ работает наша артиллерия и танки — экипажи методично выбивают врага. На оставленные националистами позиции заходят наши штурмовики.

«До противника отсюда недалеко. Километра полтора-два. Артиллерия работает как вы слышите регулярно, постоянно, она даже не утихает здесь», — рассказал журналист.

Под огнем нашей артиллерии все — укрепления, техника, живая сила противника. Враг несет серьезные потери. Вот кадры объективного контроля — вражеские боевые машины пехоты пытаются скрыть свое передвижение дымовой завесой, но в итоге их накрывает ливень из наших снарядов. Техника ВСУ уничтожена, украинские боевики, а их судя по кадрам немало, рядом бросают окопы, бегут в тыл, но русская артиллерия продолжает работать.

Украинские боевики каждый день предпринимают попытки протиснуться через нашу оборону — через этот сосновый лес пробираются малыми группами, по два-три человека, но все попытки прорыва пресекаются. Минометные расчеты, а это костромские десантники, всегда на чеку.

«Работаем бывает каждый час. В основном ночью помогаем ребятам на передке, противник лезет — отталкиваем назад. Активные действия ночью происходят у противника, и они лезут хорошо так», — рассказал командир минометного расчета с позывным «По».

Разведка сообщает, что снова замечена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Бойцы бегут на огневую точку, за минуту разворачивают орудие и начинают работу. Огонь открывают беглый, то есть частый в сторону украинских позиций.

«Укрывают орудие, миномет. А нам очень быстро нужно сейчас покинуть огневую точку, потому что украинские боевики могут вычислить, откуда велся огонь», — рассказал журналист.

Эти минометчики вместе с пехотой и бронегруппами работают четко, быстро и слаженно. Враг точно не пройдет.