Противники УПЦ пытались захватить собор в Хмельницкой области
Местные правоохранители не реагируют на звонки жителей с просьбами помочь. При этом тем, кто пришел на защиту — вручают повестки.
Фото: www.globallookpress.com / Yevgeny Philippov
Противники Украинской православной церкви (УПЦ) попытались захватить собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский, что находится в Хмельницкой области. Об этом сообщает УПЦ в своем Telegram-канале.
«Предпринимается попытка захвата кафедрального собора Святого Александра Невского в Каменец-Подольском. <…> Полиция не реагирует на вызовы», — говорится в сообщении.
Противники УПЦ призывали приходить к собору для штурма. Тем же, кто решил его защищать, пытались вручить повестки.
Сообщается о пострадавших. Пытавшиеся захватить собор толкнули одну из прихожанок. В итоге женщина с переломом бедра оказалась в больнице, сообщил Союз православных журналистов Украины в своем Telegram-канале.
Не гневите: захват храма УПЦ под Киевом закончился смертью одного из нападавших
К слову, за последний год киевский режим организовал самую масштабную волну гонений на УПЦ. Так, под предлогом того, что УПЦ имеет связь с Россией, Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против епископов и священников, проводит обыски в храмах и монастырях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о судьбе киевского митрополита Павла, которого отправили под домашний арест на два месяца.
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