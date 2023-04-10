Противники УПЦ пытались захватить собор в Хмельницкой области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Местные правоохранители не реагируют на звонки жителей с просьбами помочь. При этом тем, кто пришел на защиту — вручают повестки.

Противники УПЦ пытались захватить собор в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / Yevgeny Philippov

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Противники Украинской православной церкви (УПЦ) попытались захватить собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский, что находится в Хмельницкой области. Об этом сообщает УПЦ в своем Telegram-канале.

«Предпринимается попытка захвата кафедрального собора Святого Александра Невского в Каменец-Подольском. <…> Полиция не реагирует на вызовы», — говорится в сообщении.

Противники УПЦ призывали приходить к собору для штурма. Тем же, кто решил его защищать, пытались вручить повестки.

Сообщается о пострадавших. Пытавшиеся захватить собор толкнули одну из прихожанок. В итоге женщина с переломом бедра оказалась в больнице, сообщил Союз православных журналистов Украины в своем Telegram-канале.

Не гневите: захват храма УПЦ под Киевом закончился смертью одного из нападавших

К слову, за последний год киевский режим организовал самую масштабную волну гонений на УПЦ. Так, под предлогом того, что УПЦ имеет связь с Россией, Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против епископов и священников, проводит обыски в храмах и монастырях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о судьбе киевского митрополита Павла, которого отправили под домашний арест на два месяца.

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