Российские бойцы взяли крупный опорный пункт ВСУ в Марьинке

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ВС РФ продолжают уверенно продвигаться на разных участках фронта.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные ведут ожесточенные бои за Марьинку. Это западный пригород Донецка, откуда киевские боевики постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР. Занят крупный опорный пункт ВСУ. Он располагался на шиноремонтном заводе.

Еще несколько укрепрайонов наши артиллеристы поразили в окрестностях Марьинки. Их удалось обнаружить с помощью беспилотников. После чего последовали сосредоточенные удары самоходных гаубиц «Гвоздика».

Разведданные с квадрокоптеров помогли атаковать позиции ВСУ и в районе поселка Спорное. Это на севере ДНР. Противник попытался спрятать военную технику внутри разрушенного квартала. Но сделать это не удалось. Ее успешно уничтожили огнем артиллерии.

Тема:
Спецоперация
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