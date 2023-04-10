Российская армия авиацией и «Солнцепеками» поразили позиции ВСУ в ДНР

Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по боевикам ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Он отметил, что противник понес потери в личном составе и технике.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А „Солнцепек“ нанесено огневое поражение термобарическими снарядами», — отметил Савчук в интервью РИА Новости.

Российские бойцы взяли крупный опорный пункт ВСУ в Марьинке

Он добавил, что фугасными авиационными бомбами были нанесены удары по складам боеприпасов и местам дислокации личного состава ВСУ. Кроме того, российская ПВО уничтожила беспилотники, запускаемые армией Украины.

Савчук также рассказал, что силами разведки были зафиксированы перемещения 58-й мотопехотной бригады, 15-го полка национальной гвардии и 95-й десантно-штурмовой бригады противника на червоно-дибровском участке. Расчетами ствольной и реактивной артиллерии по ним было нанесено огневое поражение. Боевики понесли потери в живой силе и технике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские врачи извлекли пулю из сердца раненого в ходе спецоперации военнослужащего. Пациент встанет на ноги уже в ближайшие дни.