Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ: «Так уметь надо»
Захарова удивилась показному молчанию Госдепа вокруг УПЦ
Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС
Ранее в пресс-службе федерального органа заявили, что не в курсе религиозных гонений на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала молчание Госдепа насчет ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Принципиальность и якобы неведение Штатов в данном вопросе заслуживают удивления, уверена она.
«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозны х свобод на Украине? Не слышали, честно», — отметила она в своем Telegram-канале.
Как известно, ранее позицию Госдепартамента насчет захватов храмов УПЦ высказал заместитель руководителя пресс-службы федерального органа Ведант Пател. Он отметил, что ему нечего сказать на этот счет, так как не видел подобных сообщений, а также выразил готовность вернуться к данной теме потом.
Ранее 5-tv.ru сказывал, что глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре.
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