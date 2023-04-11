Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ: «Так уметь надо»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 40

Захарова удивилась показному молчанию Госдепа вокруг УПЦ

Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ: «Так уметь надо»

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Ранее в пресс-службе федерального органа заявили, что не в курсе религиозных гонений на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала молчание Госдепа насчет ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Принципиальность и якобы неведение Штатов в данном вопросе заслуживают удивления, уверена она.

«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозны х свобод на Украине? Не слышали, честно», — отметила она в своем Telegram-канале.

Как известно, ранее позицию Госдепартамента насчет захватов храмов УПЦ высказал заместитель руководителя пресс-службы федерального органа Ведант Пател. Он отметил, что ему нечего сказать на этот счет, так как не видел подобных сообщений, а также выразил готовность вернуться к данной теме потом.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
11 апр
Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации с УПЦ: «Хоть кол на голове теши»
11 апр
Экс-депутат Рады, участвовавший в попытке захвата храма УПЦ, погиб в ДТП
10 апр
Глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
10 апр
Противники УПЦ пытались захватить собор в Хмельницкой области
9 апр
Прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье
9 апр
Не гневите: захват храма УПЦ под Киевом закончился смертью одного из нападавших
7 апр
Раскольническая ПЦУ проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
6 апр
Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла
5 апр
Киевский режим намерен выгнать монахов и из Почаевской лавры
3 апр
Киевский режим продолжает притеснять УПЦ: новый конфликт вспыхнул в Хмельницком
+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

12:12
Не болтай! Российские эксперты научили нейросеть читать по губам
12:05
ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене
11:54
Екатерина Шпица попала под капельницу после тяжелой работы
11:53
«Призываем подумать»: чат-бот написал «мирный план» по Украине за Шольца
11:49
Жители Северной Ирландии устроили забастовки перед визитом Байдена
11:44
Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео