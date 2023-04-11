Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ: «Так уметь надо»

Ранее в пресс-службе федерального органа заявили, что не в курсе религиозных гонений на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала молчание Госдепа насчет ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Принципиальность и якобы неведение Штатов в данном вопросе заслуживают удивления, уверена она.

«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозны х свобод на Украине? Не слышали, честно», — отметила она в своем Telegram-канале.

Как известно, ранее позицию Госдепартамента насчет захватов храмов УПЦ высказал заместитель руководителя пресс-службы федерального органа Ведант Пател. Он отметил, что ему нечего сказать на этот счет, так как не видел подобных сообщений, а также выразил готовность вернуться к данной теме потом.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре.