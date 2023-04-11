«Призываем подумать»: чат-бот написал «мирный план» по Украине за Шольца
Berliner Zeitung: бот ChatGPT призвал к немедленному прекращению огня на Украине от лица Шольца
Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Искусственный интеллект оказался намного разумнее западных политиков. Как же он посоветовал выходить из кризиса?
Чат-бот ChatGPT, в основе работы которого лежит искусственный интеллект, составил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщило издание Berliner Zeutung.
Уточняется, что в программу компьютерного разума поступила задача — ИИ должен был проанализировать ситуацию вокруг Украины, в том числе, до начала конфликта, а после предложить стратегию его решения. Чат-бот предложил незамедлительно прекратить огонь, отвести все войска из зоны проведения спецопераци и создать демилитаризованную зону. Примечательно, что бот прописал пункты плана и выразил свою обеспокоенность ситуацией от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца и немецкого правительства.
«Мы призываем стороны серьезно подумать о немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров», — указазал ИИ.
От лица Шольца ChatGPT также напомнил, что Германия всегда выступала конструктивным игроком на мировой арене и выполняла роль сбалансированного регулятора безопасности и благополучия европейских стран. ИИ отметил важность развития диалога между Россией и Германией, а также признал интересы РФ в области обеспечения безопасности своей страны.
В заключение чат-бот подчеркнул необходимость наблюдения за ООН, ОБСЕ и ЕС, чтобы они строго проследовали представленным пунктам «мирного плана».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стоит за утечкой секретных документов из Пентагона.
- 11 апр
- Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде
- 11 апр
- ВСУ намеренно врут о контрнаступлении. Зачем?
- 11 апр
- В Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
- 11 апр
- Российские бойцы захватили семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной
- 11 апр
- ВС РФ уничтожили до десяти боевиков ВСУ и две гаубицы «Гвоздика» на херсонском направлении
- 11 апр
- Танк Т-80 — зверь, а не машина! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 апр
- Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений актера Козловского
- 10 апр
- В Запорожской области задержали украинского агента
- 10 апр
- Люди в панике: кого и зачем в срочном порядке мобилизует Киев
- 10 апр
- Глава минобороны Украины Резников едва не угодил в плен в начале СВО
Читайте также
35%
-0.66 89.17
-1.12
Нашли ошибку?