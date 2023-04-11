В МИД назвали открытие сервиса ремонта техники ВСУ в Румынии шагом к эскалации

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 54

Бухарест с безудержным энтузиазмом поддерживает усилия «коллективного Запада» по наращиванию военно-технической поддержки киевского режима.

В МИД назвали открытие сервиса ремонта техники ВСУ в Румынии шагом к эскалации

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

В МИД РФ прокомментировали публикации западных СМИ о строительстве сервисного центра немецкого Rheinmetall в Румынии на границе с Украиной, который будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs и военные грузовики. Внешнеполитическое ведомство в эксклюзивном комментарии на запрос «Известий» назвало открытие концерна еще одним шагом к эскалации украинского конфликта.

В министерстве отметили, что строительство ремонтной базы для техники ВСУ, поставляемой Западом, стало достоянием гласности. Открытие сервиса в румынском городе Санту-Маре в непосредственной близости к украинским территориям «вполне вписывается» в логику действий Бухареста, который с «безудержным энтузиазмом» настаивает на наращивании поддержки киевского режима.

«Мы неоднократно отмечали, такого рода шаги ведут лишь к затягиванию конфликта и росту числа его жертв, еще большему нагнетанию и без того беспрецедентной военно-политической напряженности в Европе», — подчеркнули в МИД РФ.

Россия, в свою очередь, принимает и продолжит принимать меры для нейтрализации внешних угроз безопасности, и в этом никто не должен сомневаться, добавили в министерстве.

«А вот у румынских граждан наверняка накопилось немало вопросов к собственному правительству в связи с безоговорочной поддержкой украинских властей, осуществляемой (и это становится все более очевидным) в ущерб национальным интересам», — указало МИД в своем сообщении.

В ведомстве в заключение объяснили, что румынское правительство в угоду киевскому режиму упускает самые «чувствительные» аспекты национальной политики. Среди них вопросы безопасности страны, растущие внутренние проблемы — социальные и экономические, а также забота о соотечественниках, которые оказали за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие переговоров по Украине.

Тема:
Украинский кризис
11 апр
Может ли Украина за полгода создать ядерное оружие и как?
11 апр
«Призываем подумать»: чат-бот написал «мирный план» по Украине за Шольца
11 апр
ВСУ намеренно врут о контрнаступлении. Зачем?
10 апр
«Шпионили»: США уличили в слежке за Зеленским из попавших в Сеть документов
10 апр
В Кремле прокомментировали идею о пасхальном перемирии на Украине
10 апр
ВСУ изменили «военные планы» после утечки секретных документов
10 апр
Российские военные уничтожили более 100 беспилотников Bayraktar с начала СВО
9 апр
Пригожин оценил численность боевиков ВСУ для контрнаступления
9 апр
«Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ
9 апр
Исчисляются тысячами: в США озвучили потери ВСУ
+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

15:12
Эмоциональное выгорание: почему любимая работа превращается в каторгу?
15:04
Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
15:00
«Чтобы ежики в животе кололись!» — Алексей Романоф о создании группы «Винтаж», Лолите и качественной музыке
14:52
«Выкурить тонну сигарет»: может ли вулканический пепел с Камчатки убить человека?
14:50
Смерть оставляет следы: эксперт по уборке квартир рассказал о влиянии трупного запаха на человека
14:39
И день превратился в ночь: извержение вулкана Шивелуч может привести к катастрофе

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео