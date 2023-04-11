Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
Народная артистка рискует получить статус иноагента за свою антироссийскую позицию.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал генпрокурора Игоря Краснова признать 84-летнюю актрису Лию Ахеджакову иностранным агентом и возбудить в ее отношении три уголовных дела, одно из которых — о государственной измене. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на обращение Бородина.
В документе отмечается необходимость поручить соответствующим органам провести проверку действий народной артистки на предмет совершения преступлений, предусмотренных статьями 275, 280.3 и 282 Уголовного кодекса РФ — «Государственная измена, «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и «Возбуждение ненависти либо вражды», соответственно.
Глава антикоррупционного проекта попросил инстанцию рассмотреть вопрос о признании Ахеджаковой иноагентом, а также лишить ее почетных званий после ее антироссийских высказываний и критики политики властей РФ после начала спецоперации на Украине.
В обращении Бородина также указано, что Лия Ахеджакова лишилась работы из московском театре «Современник» из-за своих антироссийские выпадов, однако, проживая на территории России, она продолжила давать интервью украинским СМИ и сама открыто заявляла в них о своей поддержке Украины. В одной из бесед с украинским телеканалом она пожелала победы Незалежной, отметил Бородин. Кроме того, на страничках в своих социальных сетях артистка заявляла, что оказывает финансовую поддержку ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник».
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