Военкор показал, как РЭБ «Палантин» роняет беспилотники ВСУ под Угледаром

Эфирная новость 38

Военкор «Известий» показал работу комплексов РЭБ «Палантин» под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В частности, системы помогают ВС РФ обнаруживать цели и создавать помехи противнику.

Российские войска наносят новые массированные удары по позициям ВСУ под Угледаром. Разведку целей и создание помех обеспечивают подразделения радио-электронной борьбы. Современные комплексы способны отслеживать позиции боевиков и подавлять вражеские частоты, полностью парализуя системы управления дронами. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь наблюдал за работой.

Сотовая связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками — все это далеко не полный спектр возможностей комплекса радиоэлетронной борьбы «Палантин».

Чтобы были понятны результаты работы станции радиоэлектронной борьбы, у экипажа есть свой набор трофеев — это небольшие коптеры, обычные «мавики». И, чтобы не быть голословным, вот тут написано по-украински: «Не для продажи, вернись живым». 

Счет у этого экипажа шагнул за сотню, и основная борьба как раз с беспилотниками противника.

«Комплекс либо останавливает у беспилотника видеосъемку, либо дрон просто зависает в воздухе, пока у него не кончится топливо, и он не упадет на землю. А третий момент — комплекс может его просто сопровождать, пока он не исчезнет с радара», — рассказал командир комплекса РЭБ с позывным «Шар».

Комплекс, кстати, исключительно дальнобойный.

«Данная станция позволяет определять источники сигналов на расстоянии более 20 километров. Все, конечно, зависит от погоды. Когда позволяет, можем и на 30 километрах видеть источники сигнала», — заявил начальник станции радиопомех с позывным «32».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
12 апр
В Британии заявили о приближающемся поражении Украины в «битве дронов»
12 апр
Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
11 апр
Соцперезагрузка: как бойцам помогают восстановиться после возвращения из зоны СВО
11 апр
Российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ
11 апр
Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры
11 апр
Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации
11 апр
«Три варианта»: в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ
11 апр
Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
11 апр
Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
11 апр
Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

8:00
Развода не будет? Бритни Спирс вновь надела обручальное кольцо
7:49
Военкор показал, как РЭБ «Палантин» роняет беспилотники ВСУ под Угледаром
7:38
Фаер-шоу или НЛО? Огненные круги на воде напугали жителей Екатеринбурга
7:27
Стартовали съемки второго сезона «Дома дракона»
7:16
Назван новый возможный виновник утечки секретных документов США
7:05
Живот, как спасательный круг: инфекционист назвал первые признаки сепсиса

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Живот, как спасательный круг: инфекционист назвал первые признаки сепсиса
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео