Развеял сомнения: Трамп ответил на вопрос о виновнике подрыва «Северных потоков»
Дональд Трамп заявил о непричастности России к взрывам на «Северных потоках»
Фото, видео: TASS / SHAWN THEW; 5-tv.ru
Экс-президент США в интервью одному из телеканалов намекнул, что знает, кто причастен к теракту на газопроводах.
Интервью Дональда Трампа окончательно развеяло все сомнения в том, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Бывший президент США дал большое интервью Fox News, где в привычной манере ответил на вопросы журналистов.
«Вы хотите узнать, кто уничтожил „Северные потоки“, но я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому не буду отвечать. Могу только сказать, кто этого точно не совершал — это Россия», — заявил Трамп.
Нынешний президент Штатов о таких мелочах даже не задумывается. Сейчас у него проблемы посерьезнее — он пытается понять, чем Северная Ирландия отличается от обычной и почему вместо Лондона его привезли на какую-то окраину Королевства. С Байденом там едва не вышел дипломатический скандал. У трапа его ждал премьер Риши Сунак, но американский лидер бесцеремонно отодвинул его в сторону и стал энергично жать руку другому встречающему, одетому более торжественно.
Может быть, Байден подумал, что это лично король Карл III его встречает, а может и знал, что это официальный представитель монарха. Но любой из этих вариантов не снимает вопросов к американскому президенту.
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