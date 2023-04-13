Развеял сомнения: Трамп ответил на вопрос о виновнике подрыва «Северных потоков»

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Дональд Трамп заявил о непричастности России к взрывам на «Северных потоках»

Фото, видео: TASS / SHAWN THEW; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Экс-президент США в интервью одному из телеканалов намекнул, что знает, кто причастен к теракту на газопроводах.

Интервью Дональда Трампа окончательно развеяло все сомнения в том, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Бывший президент США дал большое интервью Fox News, где в привычной манере ответил на вопросы журналистов.

«Вы хотите узнать, кто уничтожил „Северные потоки“, но я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому не буду отвечать. Могу только сказать, кто этого точно не совершал — это Россия», — заявил Трамп.

Нынешний президент Штатов о таких мелочах даже не задумывается. Сейчас у него проблемы посерьезнее — он пытается понять, чем Северная Ирландия отличается от обычной и почему вместо Лондона его привезли на какую-то окраину Королевства. С Байденом там едва не вышел дипломатический скандал. У трапа его ждал премьер Риши Сунак, но американский лидер бесцеремонно отодвинул его в сторону и стал энергично жать руку другому встречающему, одетому более торжественно.

Может быть, Байден подумал, что это лично король Карл III его встречает, а может и знал, что это официальный представитель монарха. Но любой из этих вариантов не снимает вопросов к американскому президенту.

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Северный поток
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